TSK açıkladı: 'Son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, 21-27 Eylül tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, “İcra edilen operasyonlarda yurt içinde 20, yurt dışında 17 olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, 10 adet piyade tüfeği, bir adet makinalı tüfek, dört adet AT-4 tanksavar füzesi, bir adet RPG-11 roketatar ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 19 adet el bombası, bir adet mayın, iki adet keskin nişancı silah dürbünü, üç adet telsiz, 22 adet fünye, 750 kilogram amonyum nitrat ve 10 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş, 22 adet EYP imha edilmiştir. İki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde bin 100 paket kaçak sigara, 0,4 kilogram uyuşturucu madde ve 30 adet cep telefonunun ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiği ifada edildi. Açıklamada azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı bildirildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı; hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İdlib bölgesinde Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı gözlem noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.”

“Zeytin Dalı Harekatı başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 584 olmuştur”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başarıyla devam ettiği, 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yerel kolluk kuvvetlerinin de göreve başladığı belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak harekatın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 584 olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 267 adet mayın ve bin 402 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak Cenderis'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“İki ülke tarafından 52 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi"

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı kaydedilen açıklamada, “27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 52 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Müteakip dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır” denildi.

Pelin Üzek Kılıç

