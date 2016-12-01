TSK, 1 Aralık 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu Serhenk Aybar’ın bölgedeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda İlçe Jandarma Komutanlığının icra ettiği baskın tarzı operasyonla Yüksekova Esendere Yılmaz köyü Soğanlı mezrasında Nami Sevinç'in evinde ele geçirildiğini açıkladı. Söz konusu şahsın Diyarbakır'da uzun süre BTÖ’ye eleman temin etmek üzere görevlendirilmiş ve çok sayıda genci kandırarak BTÖ’ye katılımını sağlamış etkili bir terörist olduğu kaydedildi. Serhenk Aybar isimli teröristin Yüksekova’ya gelerek gençlerin BTÖ’ye katılımı için çalışmalar yaptığının öğrenildiği belirtilerek, katılım yapmak istemeyen gençleri zorla, tehditle katılıma zorladığı ve bu durumdan rahatsız olan bölge halkının ihbarıyla yakalandığı ifade edildi. Bu teröristle beraber Yüksekova’da toplam 66, Hakkari’de toplam 541 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Uğur Kan Yüksek

