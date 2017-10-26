TSK açıkladı!: 'Zap bölgesinde 51 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre,Hakkari/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen yedi el yapımı patlayıcı imha edildi. Muş/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen altı el yapımı patlayıcı imha edildi. Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kilis’te, Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ve DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı. Hakkari/Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bin 400 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Irak kuzeyi/Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 olarak açıklandı.