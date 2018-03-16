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TSK, Afrin'e havadan bildiri attı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de bulunan teröristlere yönelik Arapça ve Kürtçe bildiri dağıttı.

TSK, Afrine havadan bildiri attı

16 Mart 2018 11:53

TSK, Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildiriyi havadan attı. TSK’nın attığı bildiri şöyle:

“Terör örgütü içinde yer alanlar. Türk Silahlı Kuvvetleri; barış, huzur ve güven getirmek için Afrin’dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme. Aldanma. Seni öne sürenler Afrin’den kaçıyor. En güvenli ve en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütlerinden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye’nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol. Afrin’de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor.” 

İlker Turak
 

 

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