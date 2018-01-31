TSK: "Ağrı’da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı"

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “31 Ocak 2018 tarihinde Doğubayazıt/Ağrı’da askeri unsurumuzun intikali esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce açılan ateş sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Musa Erdoğan