TSK: Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği' şeklinde bir haber yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk’ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır" ifadelerine yer verildi.

