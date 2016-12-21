TSK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 10 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, silah, malzeme ve örgütsel dokümanın (1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 25 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet motosiklet, 1 adet bilgisayar, 1 adet video kamera ve kaseti, 118 adet CD, 98 adet teyp kaseti, 3 adet görsel/ yazısal doküman, 5 adet hafıza kartı) ele geçirildiğini bildirdi.

Bitlis Tatvan’da ise güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 4 adet av tüfeği ve 5 adet cep telefonunun ele geçirildiği, tespit edilen 1 adet barınak, 1 adet avcı boy çukuru ve 1 adet gözetleme noktasının imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca Batman merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Uğur Kan Yüksek