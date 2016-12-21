Diğer
Kategoriler

TSK: 'Batman’da 4 terörist yakalandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batman’da 4 teröristin yakalandığını, Mardin ile Bitlis’te toplam 11 işbirlikçinin gözaltına alındığını ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Batmanda 4 terörist yakalandı

21 Aralık 2016 22:37

TSK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 10 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, silah, malzeme ve örgütsel dokümanın (1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 25 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet motosiklet, 1 adet bilgisayar, 1 adet video kamera ve kaseti, 118 adet CD, 98 adet teyp kaseti, 3 adet görsel/ yazısal doküman, 5 adet hafıza kartı) ele geçirildiğini bildirdi.

Bitlis Tatvan’da ise güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 4 adet av tüfeği ve 5 adet cep telefonunun ele geçirildiği, tespit edilen 1 adet barınak, 1 adet avcı boy çukuru ve 1 adet gözetleme noktasının imha edildiği kaydedildi.
Ayrıca Batman merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: Batman, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç