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TSK: Bingöl ve Bitlis’te 2 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), icra edilen arazi aramasında 2 el yapımı patlayıcının imha edildiğini ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

TSK: Bingöl ve Bitliste 2 EYP imha edildi

07 Mayıs 2017 12:16

TSK’dan yapılan açıklamada, Bingöl’ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi. Bitlis merkez, Mutki ve Güroymak’ta icra edilen arazi aramasında da 90 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Ayrıca bir sığınak içerisinde 250 kilogram gıda maddesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, toprağa gömülü vaziyette 20 kilogram amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde icra edilen arazi aramasında, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği, Kars Selim’de ise toprağa gömülü vaziyette 12 dolu tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildiği bildirildi.

İlker Turak

Etiketler: asker, tsk


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