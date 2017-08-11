TSK: 'Bir hafta içinde toplam 32 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, yurt içinde Teröristle Mücadele Harekatı, hudut hattında kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması amacıyla bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (03 Ağustos - 10 Ağustos 2017) bölücü terör örgütünün (BTÖ) sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, ve Mardin) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi, bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap (İncebel Kato Dağı) ile Şırnak Merkez (Budak ve Namaz Dağı), Hakkari Yüksekova ve Mardin Midyat, Nusaybin bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

“Bir hafta içinde toplam 32 terörist etkisiz hale getirildi”

Gerçekleştirilen operasyonlarda; toplam 32 terörist etkisiz hale getirilirken 10 adet piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ile 42 kilogram kalsiyum karbonat karışımı yanıcı madde, 25 kilogram tahrip kalıbı (TNT), 40 kilogram C-4 patlayıcı madde, 3 kilogram C-3 patlayıcı madde, 140 kilogram amonyum nitrat, 15 adet roketatar mermisi, 1 adet roketatar sevk fişeği, 12 adet el bombası, 1 adet bomba düzeneği, 1 adet bomba atar mermisi, 26 adet fünye, 5 bin 72 adet hafif silah mühimmatı, 4 adet tüp, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 7 adet telsiz, 34 adet şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo ele geçirildi.

“Bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 adet pikap ve içerisindeki 2 terörist taarruz helikopter kolu ile vurularak imha edildi”

15 adet EYP’nin tespit edilerek imha edildiğinin vurgulandığı açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 13 sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği, Şırnak Merkez Namaz Dağı bölgesinde tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 adet pikap ve içerisinde 2 teröristin taarruz helikopter kolu ile vurularak imha edildiği belirtildi.

Ayrıca, 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak Beytüşşebap’da icra edilen “Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın” operasyonu kapsamında Derimehola kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 200 kök kenevir, 346 kilogram uyuşturucu, 6 milyon 726 bin 102 paket kaçak sigara ve 90 bin litre akaryakıt ele geçirildi ve etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 bin 833 kişi yakalandı.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı kaydedildi.

“Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Caner Ünver

