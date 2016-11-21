Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » TSK: Bölücü Terör Örgütünün 'Öz Savunma Sorumlusu' Selim Aybar yakalandı

TSK: Bölücü Terör Örgütünün 'Öz Savunma Sorumlusu' Selim Aybar yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütünün (BTÖ) 'Öz Savunma Sorumlusu' Selim Aybar'ın saklandığı evde yakalandığını açıkladı. Yakalama faaliyetinde vatandaşların bilgi desteğinin çok büyük bir rol oynadığı belirtildi.

TSK: Bölücü Terör Örgütünün Öz Savunma Sorumlusu Selim Aybar yakalandı

21 Kasım 2016 10:52

TSK’dan yapılan açıklamada, Yüksekova Esendere Yılmaz köyüne Hakkari 3’üncü Tümen harekat komutasındaki İlçe Jandarma Komutanlığı ve JÖH timlerince icra edilen operasyonda, BTÖ’nün Öz Savunma Sorumlusu Selim Aybar'ın saklandığı evde bugün sabah saat 06.00 sularında yakalandığı, yakalama faaliyetinde vatandaşların bilgi verme desteğinin çok büyük bir rol oynadığı ifade edildi.

"Hakkari’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 526 oldu"
TSK olarak bölge halkıyla omuz omuza teröre ve teröristlere karşı yürütülen mücadelenin kısa zamanda daha güzel gelişmelere sahne olacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Halkımıza buradan sizler aracılığıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Söz konusu terörist örgüte eleman kazandırma ve Yüksekova’daki çukur kazma olaylarına öncülük eden bir haindir ve bu teröristin ele geçirilmesi mücadeleye önemli bir katkı sağlamıştır. Yüksekova da etkisiz hale terörist 65 olmuştur. Hakkari toplamında etkisiz hale getirdiğimiz terörist 526 olmuştur."

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!