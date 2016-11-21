TSK’dan yapılan açıklamada, Yüksekova Esendere Yılmaz köyüne Hakkari 3’üncü Tümen harekat komutasındaki İlçe Jandarma Komutanlığı ve JÖH timlerince icra edilen operasyonda, BTÖ’nün Öz Savunma Sorumlusu Selim Aybar'ın saklandığı evde bugün sabah saat 06.00 sularında yakalandığı, yakalama faaliyetinde vatandaşların bilgi verme desteğinin çok büyük bir rol oynadığı ifade edildi.

"Hakkari’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 526 oldu"

TSK olarak bölge halkıyla omuz omuza teröre ve teröristlere karşı yürütülen mücadelenin kısa zamanda daha güzel gelişmelere sahne olacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Halkımıza buradan sizler aracılığıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Söz konusu terörist örgüte eleman kazandırma ve Yüksekova’daki çukur kazma olaylarına öncülük eden bir haindir ve bu teröristin ele geçirilmesi mücadeleye önemli bir katkı sağlamıştır. Yüksekova da etkisiz hale terörist 65 olmuştur. Hakkari toplamında etkisiz hale getirdiğimiz terörist 526 olmuştur."

Uğur Kan Yüksek

