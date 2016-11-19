TSK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tespit edilen bomba yüklü bir traktörün silahlı İHA ile imha edilmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. TSK’dan yapılan açıklamada, 17 Kasım 2016 tarihinde saat 19.30 sularında Mardin/Nusaybin’in Düzce Mahallesi bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun yaşam malzemeleri yüklü traktörün Dağiçi Mahallesi bölgesine götüreceği duyumunun alındığı ve silahlı insansız hava aracı ile Yelekli Mahallesi’ne kadar takip edilen traktörün sabah saat 04.30 sularında ATAK taarruz helikopterlerinin de desteğiyle ateş altına alındığı belirtildi. Yelekli Mahallesi kuzeyine doğru uzaklaşan 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise saat 06.30 sularında girilen çatışmada etkisiz hale getirildiği, daha sonra bölgede yapılan arama tarama neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubunun cesedi ile birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca (Yavuz 16), 1 adet parçalanmış vaziyette dürbün, 4 adet parçalanmış M-16 şarjörü, 2 adet savunma tipi el bombası, 1 adet parçalanmış vaziyette kamera olduğu değerlendirilen cihaz, 1 adet sim kart ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.



Uğur Kan Yüksek

