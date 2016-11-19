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TSK, bomba yüklü traktöre ilişkin ayrıntıları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin’in Nusaybin ilçesinde bomba yüklü traktörün insansız hava aracı ile imha edilmesi ve 2 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin operasyon hakkında ayrıntıları paylaştı.

TSK, bomba yüklü traktöre ilişkin ayrıntıları paylaştı

19 Kasım 2016 12:18
TSK, bomba yüklü traktöre ilişkin ayrıntıları paylaştı - Tıkla İzle

TSK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tespit edilen bomba yüklü bir traktörün silahlı İHA ile imha edilmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. TSK’dan yapılan açıklamada, 17 Kasım 2016 tarihinde saat 19.30 sularında Mardin/Nusaybin’in Düzce Mahallesi bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun yaşam malzemeleri yüklü traktörün Dağiçi Mahallesi bölgesine götüreceği duyumunun alındığı ve silahlı insansız hava aracı ile Yelekli Mahallesi’ne kadar takip edilen traktörün sabah saat 04.30 sularında ATAK taarruz helikopterlerinin de desteğiyle ateş altına alındığı belirtildi. Yelekli Mahallesi kuzeyine doğru uzaklaşan 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise saat 06.30 sularında girilen çatışmada etkisiz hale getirildiği, daha sonra bölgede yapılan arama tarama neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubunun cesedi ile birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca (Yavuz 16), 1 adet parçalanmış vaziyette dürbün, 4 adet parçalanmış M-16 şarjörü, 2 adet savunma tipi el bombası, 1 adet parçalanmış vaziyette kamera olduğu değerlendirilen cihaz, 1 adet sim kart ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.
 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: tsk


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