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TSK bombaladı: Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK bombaladı: Hepsi öldürüldü

15 Temmuz 2017 09:51

TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2017 tarihinde Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir havan mevziinin de içindeki mühimmatlarıyla birlikte imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.  


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