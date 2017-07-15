TSK bombaladı: Hepsi öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2017 tarihinde Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir havan mevziinin de içindeki mühimmatlarıyla birlikte imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.