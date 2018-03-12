Diğer
Kategoriler

TSK: 'Cenderis'te 1 asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderis bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK: Cenderiste 1 asker şehit oldu

12 Mart 2018 21:31

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç