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TSK: 'Çukurca kırsalı ve Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca ve Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde tespit edilen terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK: Çukurca kırsalı ve Kuzey Irakın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi

04 Mayıs 2017 08:25

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Mayıs 2017 tarihinde Hakkâri Çukurca’da icra edilen hava destekli operasyon kapsamında; üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait 4 adet silah mevzii (2’si Doçka mevzii), 2 mağara ve bölgedeki sığınakların Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Çukurca kırsalı ve Irak’ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi 

Etiketler: Çukurca, hava harekatı, Kuze Irak


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