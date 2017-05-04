TSK: 'Çukurca kırsalı ve Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi'

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Mayıs 2017 tarihinde Hakkâri Çukurca’da icra edilen hava destekli operasyon kapsamında; üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait 4 adet silah mevzii (2’si Doçka mevzii), 2 mağara ve bölgedeki sığınakların Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla Çukurca kırsalı ve Irak’ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi