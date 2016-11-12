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TSK: 'Çukurca ve Irak’ın kuzeyinde toplam 9 terörist öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca ve Irak’ın kuzeyinde toplam 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK: Çukurca ve Irakın kuzeyinde toplam 9 terörist öldürüldü

12 Kasım 2016 13:07

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Çukurca Uzundere Güven dağı güneyinde Irak kuzeyi Nirva Seytu dağında (ZAP Bölgesi) tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlı insansız hava aracı ile saat 07.00’de etkisiz hale getirildi. Çukurca Uzundere Güven Dağı güneyinde Irak kuzeyi ASUŞ Dağında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist de silahlı insansız hava aracı ile saat 07.20'de etkisiz hale getirildi.

12 Kasım 2016 tarihinde 11.22-11.35 saatleri arasında Irak Kuzeyinde ZAP Bölgesine (Nirva Seytu dağı), alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (bir silah mevzii ve iki sığınak) imha edildi. Bu esnada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist de etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklar, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğünü ve operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün saat 11.55’te teröristlerin kendi aralarında panik içinde yaptıkları açık telsiz görüşmelerinde, icra edilen baskın tarzındaki bu hava taarruzlarıyla çok kayıp verdikleri, sığınak olarak kullandıkları alanların tamamen imha edildiği ve yaşam şartlarının çok kötüleştiği, yiyecek bulmakta zorlandıkları, İHA’lar yüzünden kafalarını dahi dışarı çıkaramadıkları, en ufak bir hatalarında başlarına bomba yağdırıldığı, üst yönetimin acilen bir tedbir alması gerektiği, aksi takdirde bulundukları alanları terk etmek zorunda kalacakları, zira yeni katılım yapanların kaçmak için fırsat kolladıkları yönündeki konuşmaları tespit edildi. 

Etiketler: terörist, tsk


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