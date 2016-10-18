TSK'nın resmi internet sitesinden önemli olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Hakkari Çukurca’da devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda, bin 18 kilo kubar esrar, 10 bin kök hint keneviri bitkisi, iki adet bölücü terör örgütü kıyafeti, çok sayıda tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli’de devam eden operasyonda, üç el yapımı patlayıcı ve üç anti personel mayını tespit edilerek imha edildi.

Tunceli kırsalında, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan hava harekatı sonrasında icra edilen arazi aramasında, bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin cesedi bulundu, bir terörist yaralı olarak ele geçirildi, yedi adet Kalaşnikof, bir adet M-16 piyade tüfeği, iki adet el telsizi ve 12 adet sırt çantası ele geçirildi.

Siirt kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin etkisiz hale getirilmesini müteakip icra edilen arazi aramasında; teröristlerle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, dört adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, altı adet el bombası, bir adet el telsizi, bir adet dürbün, bir adet güneş paneli, bir adet akü, üç adet sırt çantası, bir adet kablo, iki adet uyku tulumu, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Erzurum Şenkaya’da, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir sığınak içerisinde iki adet 12 kilogramlık tüp, bir kilo çivi, 40 adet kalem pil, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu altı terörist silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.

Diyarbakır Kocaköy’de güvenlik güçlerince icra edilen yol aramasında, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.

