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TSK, DEAŞ hedeflerini havadan vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), El Bab, Bzagah ve Tadif’te bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, silah mevzii, barınma ve karargâh binası olarak kullanılan hedeflerin imha edilme görüntülerini paylaştı.

TSK, DEAŞ hedeflerini havadan vurdu

02 Ocak 2017 11:10
TSK, DEAŞ hedeflerini havadan vurdu - Tıkla İzle

TSK, El Bab, Bzagah ve Tadif’te bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlendiğini, hava harekâtı sonucunda; silah mevzii, barınma ve karargâh binası olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, icra edilen hava harekâtları esnasında akıllı güdümlü mühimmat kullanıldığı ve tespit edilen hedeflerin noktasal atışlarla imha edildiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada ayrıca, sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı ve azami hassasiyet gösterildiğine dikkat çekildi.  

İlker Turak
ANKARA 


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