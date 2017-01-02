TSK, El Bab, Bzagah ve Tadif’te bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlendiğini, hava harekâtı sonucunda; silah mevzii, barınma ve karargâh binası olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, icra edilen hava harekâtları esnasında akıllı güdümlü mühimmat kullanıldığı ve tespit edilen hedeflerin noktasal atışlarla imha edildiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada ayrıca, sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı ve azami hassasiyet gösterildiğine dikkat çekildi.

İlker Turak

ANKARA