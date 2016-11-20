TSK tarafından yapılan açıklamaya göre; 20 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; 12.25-13.04 saatleri arasında Suriye’nin El Bab kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgelerindeki hedeflere, 16.30-17.38 saatleri arasında yine El-Bab bölgesinde 6 hedefe olmak üzere toplamda 17 DEAŞ hedefine 16 bomba atıldı. Açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtilirken, DEAŞ teröristleri tarafından kullanılan 2 evin tek bir bomba ile imha edildiği vurgulandı.

Yılanlı ve Kurtviran’de PYD/PKK teröristlerine düzenlenen hava harekatlarında ise 4 hedefe 4 bomba atıldığı, hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği kaydedildi.

Onur Emre Durak