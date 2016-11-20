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TSK, DEAŞ ve PYD/PKK hedeflerine bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’deki çok sayıda DEAŞ ve PYD/PKK hedefinin imha edildiğini bildirdi.


20 Kasım 2016 23:32

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre; 20 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; 12.25-13.04 saatleri arasında Suriye’nin El Bab kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgelerindeki hedeflere, 16.30-17.38 saatleri arasında yine El-Bab bölgesinde 6 hedefe olmak üzere toplamda 17 DEAŞ hedefine 16 bomba atıldı. Açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtilirken, DEAŞ teröristleri tarafından kullanılan 2 evin tek bir bomba ile imha edildiği vurgulandı.

Yılanlı ve Kurtviran’de PYD/PKK teröristlerine düzenlenen hava harekatlarında ise 4 hedefe 4 bomba atıldığı, hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği kaydedildi.  

Onur Emre Durak

Etiketler: bomba, DEAŞ ve PYD/PKK hedefleri


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