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TSK, DEAŞ’ı böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, bombalı araç saldırıları ile El Bab’ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ölüm yağdırdı. 138 militanının öldürüldüğü operasyonda DEAŞ’a ait birçok nokta uçaklar tarafından vuruldu. O anlar ise DEAŞ’lı teröristler tarafından görüntülendi.

TSK, DEAŞı böyle vurdu

22 Aralık 2016 11:18
TSK, DEAŞ’ı böyle vurdu - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’a yönelen Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ militanlarına ölüm yağdırdı. Bombalı araç saldırıları ile El Bab’ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ve karadan cevap veren TSK, 138 teröristi öldürdü. DEAŞ militanlarına ait stratejik noktaları havan vuran TSK, örgüte ait 30’un üzerindeki mevzileri yerle bir etti. TSK’nın havadan vurduğu anlarda kayıtta olan örgüt kameraları, TSK tarafından kendilerine ait binanın vuruluşunu saniye saniye kaydetti. Örgütün kendilerine ait sitede paylaştığı görüntülerde askerlere ateş ettiği anda F16 uçakları tarafından vurulduğu görülüyor. 

Mehmet Altunışık


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