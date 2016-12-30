TSK, Suriye'de Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısında ve Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde DEAŞ terör örgütünün bombalı araç eylemi düzenlediğini ve sivil halkı hedef alan eylem sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün gerçekleştirilen hava taarruzları neticesinde bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi’nin korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İlker Turak

