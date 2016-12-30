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TSK: 'DEAŞ’ın emirlerinden Ebu Husen Tunusi etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerce sivil halkı hedef alan bombalı araç eyleminde 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK: DEAŞın emirlerinden Ebu Husen Tunusi etkisiz hale getirildi

30 Aralık 2016 11:57

TSK, Suriye'de Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısında ve Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde DEAŞ terör örgütünün bombalı araç eylemi düzenlediğini ve sivil halkı hedef alan eylem sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün gerçekleştirilen hava taarruzları neticesinde bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi’nin korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İlker Turak
 

Etiketler: DEAŞ, tsk


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