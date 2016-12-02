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TSK: DEAŞ'ın kullandığı 3 bina ve 2 silahlı araç imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları tarafından, Bzagah ve Sulfaniyah bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 bina ve 2 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.

TSK: DEAŞın kullandığı 3 bina ve 2 silahlı araç imha edildi

02 Aralık 2016 08:23

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 101’inci günü, 02 Aralık 2016 saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bzagah ve Sulfaniyah bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan üç bina ve iki silahlı araç imha edilmiştir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.” 

Onur Emre Durak

Etiketler: DEAŞ terör örgütü


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