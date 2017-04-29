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TSK: Diyarbakır'da 10 adet EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Silvan, Hazro ile Hani-Lice karayolu üzerinde bulunan 10 adet 12 kg tüp içerisinde yaklaşık 300 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildigini açıkladı.

TSK: Diyarbakırda 10 adet EYP imha edildi

29 Nisan 2017 06:50

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır/Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında icra edilen operasyon kapsamında araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12 kg tüp içerisinde yaklaşık 300 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile Hani-Lice karayolu üzerinde bulunan menfezde 4 adet 25 kg'lık bidon içerisinde 200 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”
Tespit edilen EYP düzenekleri bulundukları yerde imha edilmiştir” denildi.

Etiketler: eyp, tsk, tsk açıklama


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