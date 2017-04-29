TSK, 'Diyarbakır’da 10 adet EYP imha edildi'

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır/Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında icra edilen operasyon kapsamında araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12 kg tüp içerisinde yaklaşık 300 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile Hani-Lice karayolu üzerinde bulunan menfezde 4 adet 25 kg'lık bidon içerisinde 200 kg amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”

Tespit edilen EYP düzenekleri bulundukları yerde imha edilmiştir” denildi.

Musa Erdoğan

