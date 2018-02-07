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TSK: 'Diyarbakır'da 150 kilogram toz esrar, 390 kilogram kubar esrar ele geçirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda beş sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 29 adet tüp, 150 kilogram toz esrar, 390 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Diyarbakırda 150 kilogram toz esrar, 390 kilogram kubar esrar ele geçirildi

07 Şubat 2018 14:29

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda beş sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 29 adet tüp, 150 kilogram toz esrar, 390 kilogram kubar esrar ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Erciş’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin adet muhtelif çapta fişek, 100 gram plastik patlayıcı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve bir adet telsiz ele geçirildi.

Tunceli merkez ve Mardin Dargeçit’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda çok miktarda örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.  

 

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