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TSK: Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Diyarbakırda 4 terörist öldürüldü

28 Ekim 2017 15:01

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Kulp’ta, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist, üç adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 420 adet fişek ve iki adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Kulp-Silvan’da, devam eden operasyonda 620 metre elektrik kablosu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de, icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet el bombası, bir adet el telsizi ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, Hakkari/Çukurca’da bir ve Yüksekova’da bir adet el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bitlis Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 370 adet muhtelif çapta fişek, bir adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli merkezde, yol kontrol noktasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Van Erçiş’te, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

 

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