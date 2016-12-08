TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak ve üç mevzi imha edilerek, altı adet el yapımı patlayıcı, beş kg amonyum nitrat, bir adet Rus tipi el bombası, iki adet 12 kg’lık tüp, dört adet akü, bir adet şemsiye, bir adet panço, bir adet güneş paneli ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de icra edilen operasyonda ise saldırı hazırlığında bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, üç adet AK-47 piyade tüfeği, iki adet tabanca, dokuz adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, üç adet tabanca şarjörü, iki adet sabit telsiz, bir adet dizüstü bilgisayar, dört adet patlayıcı düzeneği, bir adet R/F sinyal detektörü, bir adet kamuflajlı güneş paneli, bol miktarda kablo, D.W.’ye ait şifreler, beş adet sırt çantası, 25 adet elektrikli fünye, iki adet elektronik düzenek, bir adet akü, bir poşet içerisinde toz halde kimyasal madde, dört adet mont, bir adet uyku tulumu, bir adet USB bellek sandık, bir adet USB bluetooth, bir adet USB bellek, bir adet kamuflajlı şemsiye ve örgütsel doküman olmak üzere teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.

Mardin Nusaybin’de tel örgü ile çevrili girişe yasak bölgede daha önce teröristlerce bomba tuzaklanan evlerine kaçak girmeye çalışan 3 sivil şahıs yaralandı. Hafriyat dökümü esnasında iki adet 40 mm bombaatar mühimmatı ile iki adet 60 mm havan mühimmatı ele geçirildi.

Muş merkezde icra edilen operasyonda beş adet büyük tüp, altı adet piknik tüpü, 50 adet havai fişek, 10 adet koli bandı, örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Çermik’te icra edilen operasyonda ise bir adet RPG-7 roketatar, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, dört adet RPG-7 sevk fişeği, 256 adet 7,62x39 mm fişek, bir adet Yaesu sabit telsiz, dört adet telsiz, bir adet cep telefonu düzeneği, bir adet patlamaya yarayan saat düzeneği, bir adet sabotaj okulu eğitim broşürü, 50 m uzunluğunda patlamada kullanılabilecek fitil, sekiz adet fünye, 40 adet elektronik devre kartı, 360 adet kalem pil, bir adet hücum yeleği, bir adet panço, iki adet telefon kulaklığı, bir adet pense keski, iki adet küçük mutfak tüpü, dört kg çay, üç kg zeytin, 10 kg küp şeker, bir adet çaydanlık, 12 adet metal çay bardağı, 32 paket lavaş ekmek, 248 adet üçgen peynir, 0,5 kg tuz, beş paket fındık kuruyemiş, 138 adet konserve ele geçirildi.

