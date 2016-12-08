Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TSK: Diyarbakır'da 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

TSK: Diyarbakır'da 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice’de icra edilen operasyonda saldırı hazırlığında bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Diyarbakırda 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

08 Aralık 2016 11:41

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak ve üç mevzi imha edilerek, altı adet el yapımı patlayıcı, beş kg amonyum nitrat, bir adet Rus tipi el bombası, iki adet 12 kg’lık tüp, dört adet akü, bir adet şemsiye, bir adet panço, bir adet güneş paneli ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de icra edilen operasyonda ise saldırı hazırlığında bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, üç adet AK-47 piyade tüfeği, iki adet tabanca, dokuz adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, üç adet tabanca şarjörü, iki adet sabit telsiz, bir adet dizüstü bilgisayar, dört adet patlayıcı düzeneği, bir adet R/F sinyal detektörü, bir adet kamuflajlı güneş paneli, bol miktarda kablo, D.W.’ye ait şifreler, beş adet sırt çantası, 25 adet elektrikli fünye, iki adet elektronik düzenek, bir adet akü, bir poşet içerisinde toz halde kimyasal madde, dört adet mont, bir adet uyku tulumu, bir adet USB bellek sandık, bir adet USB bluetooth, bir adet USB bellek, bir adet kamuflajlı şemsiye ve örgütsel doküman olmak üzere teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.

Mardin Nusaybin’de tel örgü ile çevrili girişe yasak bölgede daha önce teröristlerce bomba tuzaklanan evlerine kaçak girmeye çalışan 3 sivil şahıs yaralandı. Hafriyat dökümü esnasında iki adet 40 mm bombaatar mühimmatı ile iki adet 60 mm havan mühimmatı ele geçirildi.
Muş merkezde icra edilen operasyonda beş adet büyük tüp, altı adet piknik tüpü, 50 adet havai fişek, 10 adet koli bandı, örgütsel doküman ele geçirildi.
Diyarbakır Çermik’te icra edilen operasyonda ise bir adet RPG-7 roketatar, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, dört adet RPG-7 sevk fişeği, 256 adet 7,62x39 mm fişek, bir adet Yaesu sabit telsiz, dört adet telsiz, bir adet cep telefonu düzeneği, bir adet patlamaya yarayan saat düzeneği, bir adet sabotaj okulu eğitim broşürü, 50 m uzunluğunda patlamada kullanılabilecek fitil, sekiz adet fünye, 40 adet elektronik devre kartı, 360 adet kalem pil, bir adet hücum yeleği, bir adet panço, iki adet telefon kulaklığı, bir adet pense keski, iki adet küçük mutfak tüpü, dört kg çay, üç kg zeytin, 10 kg küp şeker, bir adet çaydanlık, 12 adet metal çay bardağı, 32 paket lavaş ekmek, 248 adet üçgen peynir, 0,5 kg tuz, beş paket fındık kuruyemiş, 138 adet konserve ele geçirildi.
 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç