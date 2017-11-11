TSK: 'Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Şırnak/Merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, yedi adet el yapımı patlayıcı ve iki adet mayın tespit edilerek imha edildi, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet roketatar, bir adet telsiz, beş adet el dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır/Lice bölgesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi, iki kalaşnikof piyade tüfeği, beş el bombası, bir araç telsizi,15 fünye ve 400 kilogram erzak ele geçirildi. Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şırnak/Uludere’de, hududu yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir iş birlikçi şahıs, 11 adet elektrikli fünye, altı adet elektronik düzenek ile birlikte yakalandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 680 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan üç şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, iki adet araç, üç adet elektronik malzeme, altı adet muhtelif malzeme ele geçirildi. İran’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, 5 bin paket sigara ele geçirildi. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 68 şahıs yakalandı.