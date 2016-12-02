TSK'dan yapılan açıklamada, Van'ın Erciş ilçesi sorumluluk alanı dahilinde bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık" suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği jandarma sorumluluk alanındaki Düvenci Mahallesi'nde 2 Aralık 2016 tarihinde icra edilen yer gösterme faaliyeti esnasında İ.K. isimli şahsın evine yaklaşıldığı esnada üç silahlı terör örgütü mensubunun evden çıkarak kaçmaya başladığının tespit edildiği kaydedildi. Kaçmaya çalışan ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik "teslim ol" ihtarına ateşle karşılık verilmesi sonucu silahlı çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada silahlı üç BTÖ mensubu silahları ile birlikte (bir adet M-16 piyade Tüfeği, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet tabanca, bir adet araç telsizi) ölü olarak ele geçirilmiştir. Çıkan çatışma sonucu yapılan ilk belirlemelere göre söz konusu teröristlerden birinin PKK/KCK BTÖ’nün sözde Serhat Eyaleti Erciş Aladağlar Grubu sorumlusu Kendal/Andok (K) Nasri Fidancı (1973 doğumlu, Diyarbakır-Silvan nüfusuna kayıtlı), diğerinin bölgedeki grupta mayın/bomba uzmanı olan Hamza (K) adlı BTÖ mensubu olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.