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TSK: 'El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, 1 silahlı pikap aracın da silahlı insansız hava aracı tarafından imha edildiği bildirildi.

TSK: El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi

20 Aralık 2016 08:39

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın 199’uncu günü 20 Aralık 2016 günü saat 07.00’ye kadar yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı. 

Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedeflerin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait karargah binası, barınma maksatlı olarak kullanılan binalar ve mühimmat deposundan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, DEAŞ terör örgütüne ait 1 silahlı pikap araç da silahlı insansız hava aracı ile imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir." 

Onur Emre Durak
ANKARA


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