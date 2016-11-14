Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 83'üncü gününde, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 Muhalifin şehit olduğu, 52 Muhalifin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

4 TSK personeli yaralandı

Mare ve Rai sektörlerinde; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile 7 meskûn mahalde (Kubbat ash Shaykh, Susiyan, Hadath, Vagan, Evlan, Dana, Kadiran) büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 Muhalifin şehit olduğu, 52 Muhalif yaralandığı belirtilerek El Bab kuzeyinde yer alan Dana bölgesinde, 1 Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)’nın güdümlü tanksavar roketi ile vurulması ve Drone’dan atılan EYP’nin isabet etmesi sonucu 4 TSK personelinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Tall Jijan bölgesini ele geçirmeye çalışan PYD/PKK unsurlarına yönelik topçu ve tank atışları sonucu 10 PYD/PKK unsuru etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, "Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 202 meskûn mahalde (yaklaşık 1.620 km2) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 35 DEAŞ TÖ ve 6 PYD/PKK ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

15 hedefe 16 atış yapıldı

13 Kasım 2016 tarihinde 10.44-11.53 ve 20.47-21.22 saatleri arasında iki ayrı saat diliminde Suriye El-Bab bölgesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği vurgulanarak, 15 hedefe 16 hava taarruzu (atım) icra edildiği kaydedildi.

Hava taarruzları sonucunda DAEŞ terör örgütüne ait olduğu tespit edilen ve DAEŞ terör örgütü tarafından kullanılan 2 komuta kontrol merkezi, 1 cephanelik, 2 karargâh binası ve 10 savunma mevzii imha edildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediği vurgulandı

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 14 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği kaydedilerek harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 520 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiğine dikkat çekilerek, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Bayazıt Cebeci

ANKARA