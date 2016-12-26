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TSK, El Bab'a yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'a yerleştirilen el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı.

TSK, El Baba yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı
TSK, El Bab'a yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı - Foto Galeri

26 Aralık 2016 12:20

TSK'dan yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün mayın ve EYP kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığına dikkat çekti. EYP’leri arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği vurgulanarak evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiğine de dikkat çekildi.
Bu patlayıcıların binlercesinin El Bab içerisine yerleştirilmiş durumda olduğu vurgulanarak bunların uzaktan kumanda ile de patlatılabildiği gibi aynı zamanda hareket etmesi halinde de infilak ettiği ifade edildi.
Askeri kaynaklar, teröristlerin de bu şekilde havaya uçtuğu gibi bir askeri aracın yanından geçmesi halinde de patlatıldığına dikkat çektiler.

Uğur Kan Yüksek 

 

Etiketler: El Bab, tsk


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