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TSK: En az 25 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 116’ncı gününde DEAŞ terör örgütü unsurları ile yaşanan çatışmalarda, 5, hava saldırıları neticesinde en az 20 DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK: En az 25 DEAŞlı terörist öldürüldü

17 Aralık 2016 15:23

TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’Fırat Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Açıklamada, gün içerisinde DEAŞ terör örgütü unsurları ile yaşanan çatışmalarda, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 3 bombalı aracın da imha edildiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü mensuplarınca kullanılan savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları olmak üzere 206 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği ve baskı altına alındığı kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 64 hedefin (barınma yeri, karargah binası, cephanelik, silahlı araç garajı, su deposu ve tünel girişleri) imha edildiği vurgulanarak hava saldırıları neticesinde tespit edilebildiği kadarıyla en az 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmediği ifade edildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 12 adet EYP imha edildiği kaydedilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir" denildi.

Etiketler: DEAŞ, terörist


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