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TSK: Erzincan'da 1 terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Kemah’ta icra edilen operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Erzincanda 1 terörist ölü ele geçirildi

20 Ekim 2016 11:20

TSK'nın resmi internet sitesinden ülke genelinde meydana gelen önemli olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Erzincan Kemah’ta icra edilen operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir terörist yaralı olarak, iki adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 300 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet el telsizi, bir adet dürbün, bir adet radyo, bir adet telsiz kod tablosu, bir adet telsiz frekans listesi, bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği eğitim dokümanı, iki adet şemsiye, iki adet sırt çantası, bir adet uyku tulumu, ağrı kesici ilaçlar ve bir miktar yaşam malzemesi ile birlikte ele geçirildi.

Siirt Eruh’ta icra edilen operasyonda muhtelif yaşam malzemeleri (dört çuval un (50 kg), 20 çuval un (25 kg), dört adet bulgur (25 kg), dört adet sıvı yağ (64 litre), 10 adet peynir (100 kg), 3 adet biber ezmesi (15 kg), 17 çift ayakkabı, dört adet baklagiller (20 kg), 15 kg pekmez, dört koli pil, 12 adet koli bandı, 100 m kablo, 20 adet askeri atlet, iki adet boş varil) ele geçirilerek imha edildi.

Mardin Mazıdağı bölgesinde yapılan operasyonda 15 kg amonyum nitrat, dört adet pil ele geçirildi.
Van Gürpınar’da icra edilen operasyonda; anayolda menfez altına gizlenmiş üç adet zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, bir adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 adet elektrikli fünye, beş kg plastik patlayıcı, 20 kg TNT ele geçirilmdi.

Mardin Kızıltepe’de icra edilen operasyonda; bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, iki adet Kaleşnikof şarjörü, 63 adet Kaleşnikof fişeği, bir adet tabanca şarjörü, 71 adet dokuz mm tabanca fişeği, iki adet cep telefonu, bir adet laptop, iki adet flaş disk, bir adet video kaseti, üç adet hafıza kartı ele geçirildi, üç şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Eğil’de icra edilen operasyonda; iki adet ruhsatsız av tüfeği, iki adet kuru sıkı tabanca, 3.969 gr kubar esrar, bir adet plakasız ve ruhsatsız motosiklet ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı.

Urfa Siverek’te icra edilen operasyonda; bir adet G-1 piyade tüfeği, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, yedi adet G-1 piyade tüfeği şarjörü, beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 140 adet G-1 mermisi, 120 adet Kaleşnikof mermisi, bir adet keskin nişancı dürbünü, 5.350 gr toz esrar, iki kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı. 


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