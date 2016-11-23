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TSK: Erzurum'da iki terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin-4 Operasyonu'nda Erzurum'da iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Erzurumda iki terörist ölü ele geçirildi

23 Kasım 2016 12:26

TSK'dan yapılan açıklamada, Erzurum Karayazı-Güllü Mahallesi mülkî sınırları içerisinde 20 Kasım 2016 tarihinde icra edilen ''Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin-4 Operasyonu'' esnasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca icra edilen aramalar neticesinde iki bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı bildirildi. Çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubunun iki adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet tabanca, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı, dört adet el bombası, 120 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, dört adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, bir adet el telsizi, bir adet dizüstü bilgisayar, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.  


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