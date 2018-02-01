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TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında 21 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısın 811’e yükseldiğini açıkladı.

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811e yükseldi

01 Şubat 2018 22:16

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir” denildi.

Açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınarak, sivil kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

“Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811’e yükseldi. Açıklamada, hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi. 

 

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