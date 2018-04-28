TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı..

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, 20-27 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, operasyonlar kapsamında 1'i lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlar neticesinde 3 askerin şehit olduğu, 8 askerin ise yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, 10 adet piyade tüfeği ve 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 11 adet silahın ele geçirildiği, 30 adet EYP'nin de tespit edilerek imha edildiği kaydedildi. Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 28 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Sınırlarda 8 bin 093 kişi yakalandı



Açıklamada, "Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 093 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 52.9 kilogram uyuşturucu, 43 bin 720 paket kaçak sigara ve 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

4 bin 305 terörist etkisiz hale getirildi



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 305'e ulaştığı bildirildi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 53 askerin şehit olduğu, 232 askerin ise yaralandığı açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 206 adet mayın ve bin 079 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."