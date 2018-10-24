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TSK Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi

TSK Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
TSK Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda TSK Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kanun teklifi görüşmelerin ardından kabul edildi. Kanun teklifine göre Vakıf Mütevelli heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayi Başkanı'ndan oluşacak. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak. Vakıf senedinde yapılan değişikliklerin Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek.
Ahmet Umur Öztürk
 

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