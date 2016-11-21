TSK, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen; 1 adet Doçka mevzi ve 4 adet mağara içerisinde silah (1adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 44 adet el bombası,) mühimmat (27 bin adet 7,62 mm mühimmat, 2 adet M2A18 mayın, 33 adet roketatar mühimmatı, 2 bin 500 adet 23,5 mm Doçka mühimmatı, 560 adet 12.7mm uçaksavar mühimmatı, 4 adet 60mm'lik havan mühimmatı) ile daha önce etkisiz hale getirilmiş olan bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin cesedinin ele geçirildiğini bildirdi.

Erzurum Karayazı’da icra edilen operasyonda ise etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist ile birlikte, silah, mühimmat ve muhtelif malzemelerin (2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet diz üstü bilgisayar) ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari Dağlıca ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Uğur Kan Yüksek