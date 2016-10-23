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TSK: 'Hakkari’de toplam 463 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bugüne kadar toplam 463 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Hakkaride toplam 463 terörist etkisiz hale getirildi

23 Ekim 2016 11:26

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Tümen Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlar kapsamında Çukurca Uzundere Güven Dağı'nın güneyinde, Irak kuzeyi İstip Dihuk Geçidi bölgesinde silahlı İHA ile 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin ise ağır yaralandığını bildirdi. Ayrıca Hakurk terörist kampını kuzeyden emniyete alan Chale Dağı yakınında tespit edilen 2, Sarı Körova yakınında tespit edilen 1 teröristin de silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hakkari’de bugüne kadar toplam 463 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.  

İlker Turak
ANKARA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


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