Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Tümen Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlar kapsamında Çukurca Uzundere Güven Dağı'nın güneyinde, Irak kuzeyi İstip Dihuk Geçidi bölgesinde silahlı İHA ile 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin ise ağır yaralandığını bildirdi. Ayrıca Hakurk terörist kampını kuzeyden emniyete alan Chale Dağı yakınında tespit edilen 2, Sarı Körova yakınında tespit edilen 1 teröristin de silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hakkari’de bugüne kadar toplam 463 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İlker Turak

ANKARA