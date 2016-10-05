Diğer
Kategoriler

TSK, Halep’e operasyon düzenledi mi?

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Halep’te operasyon yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TSK, Halepe operasyon düzenledi mi?

05 Ekim 2016 15:59

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, özellikle Dabık ve civarındaki yerleşim yerlerinin DEAŞ tarafından çok kuvvetli şekilde tahkim edildiği ve bunların aşırı yoğunluktaki mayın ve el yapımı patlayıcılar ile desteklendiği bildirildi. DEAŞ’ın terk etmek zorunda kaldığı bölgelerde çok sayıda bubi tuzağı kurduğu ve Özgür Suriye Ordusu’nda hayatını kaybedenlerin çoğunun EYP ve bubi tuzağı ile hayatını kaybettiği kaydedildi. Dabık bölgesinin DEAŞ için çok önemli bir kırılma noktası olduğu ve buranın kısa zamanda kontrol altına alınmasıyla operasyonda hız kazanma durumunun olabileceği ifade edildi. Ayrıca DEAŞ'li teröristlerin sivil vatandaş gibi görünmek için etek ve çarşaf giyerek mühimmat ve silah taşıdıkları ifade edildi. Net hedef olarak tespit edilmelerine rağmen TSK unsurlarına ateş açılmadığı sürece sivil görünümlü kişilere ateş açılmadığı bildirildi.
Bugün gerçekleştirilen hava harekatında sivillerin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve bu tür haberlerin provokasyon amaçlı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, TSK’nın Halep’te operasyon yaptığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!