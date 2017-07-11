TSK: 'Hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Mardin/Dargeçit kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen sekiz bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; iki silah mevziinin imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Hakkari kırsalına hava harekatı

Öte yandan, 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Hakkâri kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağaranın özel mühimmat kullanılarak imha edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.