Diğer
Kategoriler

TSK: 'Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz 2017 11:46

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır Lice kırsalına icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerin hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanının da imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.  

Etiketler: hava harekatı, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!