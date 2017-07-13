TSK: 'Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır Lice kırsalına icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerin hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanının da imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.