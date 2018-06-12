Diğer
Kategoriler

TSK: Hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 1-8 Haziran'da Kuzey Irak'a hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Hava operasyonlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi

12 Haziran 2018 09:51

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde son bir haftada 18 teröristin etkisiz hâle getirildiği aktarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ayrıca, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır."

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç