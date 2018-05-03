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TSK içerisinde kripto FETÖ yapılanması operasyonu: 15 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TSK içerisinde kripto FETÖ yapılanması operasyonu: 15 şüpheli adliyede

03 Mayıs 2018 09:41

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin olmak üzere toplam 10 il ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.  

Onur Altındağ - Barış Doğan
 

 

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