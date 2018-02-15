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TSK: 'İdlib’de 8 nolu gözlem noktası tesis edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 15 Şubat tarihinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 nolu Gözlem Noktası tesis edildi.

TSK: İdlibde 8 nolu gözlem noktası tesis edildi

15 Şubat 2018 13:14

TSK, İdlib’de 8 nolu gözlem noktasının tesis edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde Surman bölgesinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir” denildi.  

 

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