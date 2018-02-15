TSK: 'İdlib’de 8 nolu gözlem noktası tesis edildi'

TSK, İdlib’de 8 nolu gözlem noktasının tesis edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde Surman bölgesinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir” denildi.