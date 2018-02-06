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TSK: 'İdlib'de gözlem noktasına yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 asker ve 1 sivil görevli yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de gözlem noktasına yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 5 asker ve 1 sivil görevlinin yaralandığını açıkladı.

TSK: İdlibde gözlem noktasına yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 asker ve 1 sivil görevli yaralandı

06 Şubat 2018 09:15

TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib’de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır" denildi.

Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı. 

Etiketler: İdlib, tsk

 

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