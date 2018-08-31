TSK: 'İki hafta içinde 86 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, 17 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.

İcra edilen operasyonlarda, altısı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi, 19 piyade tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir makinalı tüfek, bir RPG-7 roket atar ile bol miktarda bu silahlara ait mühimmat, 19 el bombası, beş telsiz, beş kg amonyum nitrat, beş kg C-4 patlayıcı madde ve 21 kg tahrip kalıbı ele geçirilmiş, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi. Yapılan operasyonlarda, 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı.

75 bin 823 paket kaçak sigara ve 29 kg uyuşturucu ele geçirildi

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 75 bin 823 paket kaçak sigara ve 29 kg uyuşturucu ele geçirilirken, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği ifade edildi. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yapılan faaliyetler şu şekilde sıralandı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.”

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğunun vurgulandığı açıklamada, terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 askerin şehit olduğu, 240 askerin yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilerek, harekat kapsamında bugüne kadar 264 mayın ve bin 392 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı aktarılarak, 31 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 38 bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği, olup söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edildiği belirtildi.

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği de açıklamada yer aldı.

Caner Ünver

