TSK: 'Irak’ın kuzeyi de dahil yürütülen operasyonlarda 64 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi, 8 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-5 tanksavar silahı, 4 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet AT-5 tanksavar lançeri, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca olmak üzere 19 silah ele geçirildi. Tespit edilen 23 adet EYP ve 8 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 bin 171 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25 bin adet kök kenevir, 580 litre kaçak akaryakıt ve 30 bin 959 paket kaçak sigara ele geçirildi. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti de kısıtlandı.

Azez-Cerablus bölgesinde 243 meskun mahal kontrol altına alındı

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının Menbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda zaman zaman da Menbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına da katkı sağlandığı kaydedildi.

İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi. TSK unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere ise 20 Ocak saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 503 oldu. Aynı zamanda 240 adet mayın ve bin 231 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Yağmur Yıldız

