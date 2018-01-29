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TSK: Irak’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Asos ve Kandil Bölgesine icra edilen hava harekâtında teröristlere ait 11 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK: Irakın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

29 Ocak 2018 08:01

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

 

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